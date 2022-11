Salmo: il racconto delle sue prove e del live in esclusiva su Sky Arte

“SALMO. SAN SIRO, QUESTO È” è il racconto di un live, quello del 6 luglio 2022, del rapper sardo Salmo.

Salmo: ecco quando andrà in onda il documentario sulle sue prove

Il documentario andrà in onda Venerdì 18 novembre alle 21.15 in esclusiva su Sky Arte, in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand.

Le parole del rapper

‘È la preparazione il grande evento; è lì che si manifesta tutta la vera passione. San Siro è quello che è successo prima’ – afferma Salmo.

Da chi sarà diretto questo format?

Questo format sarà diretto da Giorgio Testi.

Chi accompagnerà Salmo in questo racconto?

Salmo sarà accompagnato dai membri della sua band:

Daniele Mungai, in arte Frenetik (chitarra e tastiere)

Riccardo Puddu, in arte Verano (tastiere)

Jacopo Volpe (batteria)

Davide Pavanello, in arte Dade (basso)

Marco Azara (chitarra)

DJ Damianito

Ecco cosa pensa il rapper della sua band

‘Il cerchio perfetto succede quando c’è un’alchimia tra le persone. Penso di aver trovato dei musicisti unici: ognuno ha il suo stile, ognuno è un personaggio e messi assieme diventiamo una cosa unica. Quando siamo sul palco non sono ‘Salmo e la band’, siamo ‘una band’– dichiara il rapper.

Salmo: “A volte vado a suonare senza dire niente a nessuno”

‘Per me il live è un’esigenza e a volte vado a suonare senza dire niente a nessuno, perché ne ho proprio bisogno fisicamente’ afferma il rapper e aggiunge ‘La prima cosa che ho pensato quando sono sceso dal palco è: Voglio rifarlo. Non mi basta’.

SALMO. SAN SIRO, QUESTO È | Venerdì 18 novembre alle 21.15 in esclusiva su Sky Arte, in streaming solo su NOW e disponibile on demand.

Una produzione Sky Original, Lebonski e Vivo Concerti, realizzata da Pulse Films Italia