Guerra in Ucraina, i russi attaccano Bakhmut

di Rita Milione

Gli esperti dell’Istituto per lo studio della guerra (ISW) sostengono che i russi potrebbero lanciare un’altra serie di attacchi missilistici su obiettivi civili in tutta l’Ucraina in occasione dell’anniversario dell’invasione del 24 febbraio per coprire il fatto che il vero successo militare “continua a sfuggirgli”. Sempre secondo l’istituto americano, le forze russe stanno aumentando la potenza aerea in Ucraina. Inoltre, i funzionari ucraini hanno affermato che le forze russe mirano a catturare Bakhmut entro il primo anniversario dell’invasione dell’Ucraina.

Il governo ucraino ha esortato i circa 6.000 civili che, secondo i suoi calcoli, sono ancora a Bakhmut a lasciare immediatamente la città, bersaglio di continui attacchi da parte delle forze russe. “Devono evacuare immediatamente” la città, dove l’artiglieria nemica sta attaccando le aree residenziali, ha dichiarato il vice primo ministro ucraino, Iryna Vereshchuk, sul suo canale Telegram.

Il portale d’informazione Rbc ha riferito che il tenente generale Andrey Mordvichev è stato nominato comandante del distretto militare centrale della Russia, precisando che prende il posto del generale Alexander Lapin, che il mese scorso è stato promosso capo di Stato maggiore delle forze di terra russe. Mordvichev lo scorso anno aveva guidato le truppe russe alla conquista della città portuale meridionale di Mariupol, culminata con la presa delle acciaierie Azovstal dopo un lungo assedio.