Guerra in Ucraina, Putin: “Non useremo l’arma nucleare”

Durante il suo discorso annuale al Valdai Discussion Club, un thinktank con sede a Mosca, il presidente della Russia Vladimir Putin è tornato ad attaccare l’Occidente, accusandolo di aver “fomentato l’escalation in Ucraina”, facendo “un gioco sporco, un gioco sanguinoso, senza considerare gli interessi degli altri Paesi”.

“Non abbiamo bisogno di usare un’arma nucleare, non avrebbe senso, né politicamente né militarmente” e si è detto pronto a risolvere qualsiasi questione attraverso un dialogo con gli Stati Uniti. Nel dicembre dell’anno scorso – ha affermato – abbiamo proposto agli Usa di continuare il dialogo sulla stabilità strategica. Non ci hanno risposto. Se vogliono siamo pronti, prego. E se non vogliono, che non vogliano”.

Nella notte le truppe russe hanno sparato missili S-300 contro la città meridionale di Mykolaiv, in particolare contro la condotta idrica: ci sono distruzioni e danneggiamenti, un civile è rimasto ferito, ha detto il capo dell’amministrazione militare regionale Vitalii Kim su Telegram, riportato da Ukrinform.

Nel frattempo, è stata completata l’evacuazione dei civili dalla regione di Kherson occupata dai russi. “Il lavoro di organizzazione della partenza dei residenti è stato completato”, ha dichiarato il governatore della Crimea Sergei Aksyonov.

“Nelle ultime sei settimane c’è stato un chiaro passaggio dalle forze di terra russe al passaggio a una posizione difensiva a lungo termine sulla maggior parte delle aree della prima linea in Ucraina”, ha scritto l’intelligence del ministero della difesa del Regno Unito nel suo report sulla guerra in Ucraina.