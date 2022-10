Production Planning o Pianificazione della produzione: cosa sono? 

Un’impresa al passo con i tempi deve potersi dire efficiente grazie all’ottimizzazione della catena di approvvigionamento e della successiva fase di produzione, con occhio sempre puntato alla sostenibilità.

Tra le soluzioni innovative per un business di successo ci sono sicuramente sistemi di Advanced Planning e Scheduling e pianificazione della produzione.

Che cos’è l’advanced planning e scheduling

Con la sigla APS si indica Advanced Planning and Scheduling, cioè dei sistemi applicativi di pianificazione. In altre parole, si tratta di sistemi informatici che hanno lo scopo di aiutare nella programmazione della supply chain, detta anche catena di approvvigionamento.

Sono tutti passaggi che rivestono un ruolo fondamentale in azienda e nell’industria. Lo scopo dell’Advanced Planning e Scheduling è quello di agevolare e snellire tutti i processi decisionali riguardo alla pianificazione.

In pratica, è un sistema che utilizza dei modelli matematici al fine di gestire la supply chain e ottimizzare la pianificazione. Per organizzare la progettazione della fase produttiva, occorre avere sistemi ottimizzati in grado di rispondere a ogni genere di situazione.

Un sistema APS per comunicare con l’utente, sfrutta una serie di interfacce grafiche nonché utili report. Per aumentare la praticità, l’APS si integra con i principali applicativi dell’azienda, seppur alcuni già includono la suite-

Che cosa si intende per pianificazione della produzione

Tutte quelle operazioni che in azienda vengono svolte per organizzare le risorse produttive prendono il nome di pianificazione della produzione.

Ovviamente, il sistema di pianificazione ha non solo un obiettivo organizzativo, ma anche quello di massimizzare il servizio ricercando la massima soddisfazione del cliente. Perché un’azienda sia di successo è importante che rispetti sempre le date di consegna e garantisca, allo stesso tempo, flessibilità e rapidità.

Solo in questo modo si garantisce una migliore customer experience. Che oggi riveste un ruolo cruciale in tutte le imprese che vogliono esser competitive in un mercato sempre più globalizzato.

In un’azienda, le risorse produttive, dette anche input, non sono infinite ma devono essere organizzate per rispettare i loro vincoli e limiti.

Per pianificare la produzione è necessario tenere sempre a mente aspetti quali gli ordini, le previsioni di vendita, l’acquisto di materie prime o semilavorati, l’avanzamento della produzione.

A questi aspetti si aggiungono poi altre attività fondamentali per la previsione della produzione come la supervisione dell’intero reparto produttivo e l’identificazione dei punti di debolezza o weakness.

Quando si parla di pianificazione della produzione efficiente, si fa riferimento a un sistema che preveda in maniera rapida tutti gli ordini.

Perché un sistema di pianificazione della produzione si possa dire efficacie, è bene che tenga sempre sotto controllo i costi relativi a materiali, semilavorati e del conto lavoro.

Il tutto va fatto in relazione ai vincoli esterni che riguardano i tempi di consegna e i rapporti con i fornitori.

Ovviamente, la pianificazione deve tener conto anche di tutti i vincoli interni, non solo esterni, che hanno a che fare con la capacità produttiva, i colli di bottiglia, i tempi di attraversamento.

Un buon sistema non deve solo pianificare ma anche tenere sotto controllo l’effettivo avanzamento della commessa rispetto a quanto era stato previsto in prima battuta.