Nuova Smart #1: scopriamo tutte le versioni e dove ordinarla

La nuovissima Smart #1 sta facendo parlare molto di sé in questi giorni e la cosa non sorprende affatto, perché si tratta di un vero e proprio gioiellino, che non passa sicuramente inosservato.

Smart #1 è infatti il nuovo SUV elettrico da città: un veicolo che sorprende, non solo per quanto riguarda il design ma anche per le funzionalità e naturalmente la motorizzazione.

Un connubio di efficienza ed esclusività: è questo che rende la Smart #1 unica ed inimitabile.

Scopriamo insieme quali sono le versioni disponibili (che si possono già pre-ordinare da Trivellato) e tutte le altre informazioni interessanti: Smart #1 prezzo, potenza, design, allestimenti e via dicendo.

Tutte le versioni disponibili dell’urban SUV elettrico

La Smart #1 è disponibile in 4 versioni differenti, tutte basate su una nuovissima piattaforma chiamata SEA, nata dalla partnership tra Mercedes ed il colosso cinese Geely.

Smart #1 Pro+

La Smart #1 Pro+ può essere considerata la versione di base, anche se vanta una dotazione di serie decisamente ricca dunque non lascia certamente a desiderare.

L’allestimento “entry level” non delude comunque le aspettative: tra i dettagli di serie troviamo ad esempio il tettuccio apribile panoramico Halo roof, i sedili in eco-pelle, la telecamera a 360° con sensori di parcheggio, le maniglie elettriche a scomparsa e molte altre chicche. Il prezzo di questa versione parte da 40.650 euro.

Smart #1 Premium

La Smart #1 Premium vanta una dotazione di serie ancora più ricca rispetto alla versione Pro+, che giustifica il prezzo leggermente superiore (per questo modello si parte infatti da 44.150 euro).

Assistenza automatica per il parcheggio con ben 12 sensori, display head-up da 10” e sistema audio Beats sono solo alcune delle chicche che troviamo su questa versione.

Smart #1 BRABUS

La Smart #1 BRABUS è la versione super sportiva, che si distingue innanzitutto per il design e per l’impiego di materiali esclusivi ma anche per le prestazioni nettamente superiori. Il prezzo di questo gioiellino parte da 48.140 euro.

Smart #1 Launch Edition

La Smart #1 Launch Edition è infine l’edizione limitata, il non plus ultra per chi è in cerca di un veicolo davvero esclusivo.

Questa versione combina le funzionalità del modello Premium con caratteristiche del tutto distintive, che la rendono unica ed irripetibile, ed un’autonomia che arriva fino a 440 km. Il prezzo parte da 45.450 euro.

Smart #1: tutti i nuovi modelli disponibili in pre-ordine da Trivellato

