Guerra in Ucraina, la Russia si ritira da Kherson

Nel giorno numero 259 di conflitto in Ucraina, la Russia ha ordinato il ritiro delle sue truppe dalla regione di Kherson. Agenzie di stampa confermano che l’ordine arriva direttamente dal ministro della Difesa russo Sergei Shoigu.

La decisione arriva dopo la mossa del pomeriggio da parte delle forze invasori di far saltare ponti nella regione per frenare l’avanzata dell’esercito ucraino. L’arretramento delle truppe russe era iniziato dalla riva del Dnipro e ora continua fino all’abbandono di Kherson.

Nel frattempo la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha dichiarato: “L’Ue continua a essere solidale con l’Ucraina. Oggi proponiamo un pacchetto di sostegno di 18 miliardi di euro per il 2023. Finanziamenti in tranche regolari per favorire la ripresa a breve termine e rafforzare le istituzioni. Preparando il terreno per una ricostruzione che proceda sulla strada dell’Ue“.