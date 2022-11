Oroscopo Paolo Fox Giovedì 10 Novembre 2022: Pesci sicuro

Ariete Non dovete arrabbiarvi se alcuni progetti sono apparentemente bloccati perché dal 16 di questo mese molte cose torneranno a favore; il cielo resta forte, bisogna stare attenti ad alcune questioni di carattere legale o finanziario che però non riguardano il 2022 e dovrebbero essere nate negli anni precedenti.

Toro In questi giorni siete presi da tante questioni e se c’è una problematica di famiglia o con un ex bisogna cercare di risolverla al più presto. In questo periodo abbiamo pianeti in opposizione, spesso ciò indica conflitti e situazioni poco chiare, o un momento di forte stanchezza che bisogna cercare di superare.

Gemelli Oggi la Luna è amica ma dentro di voi c’è qualcosa che non va. Vorreste dirne quattro a una persona che non è stata rispettosa, o che vi ha messo in una situazione imbarazzante. La seconda parte di Novembre, inoltre, vede alcuni pianeti in opposizione e quindi c’è il rischio di non poter far nulla, oppure, cosa che a voi non piace, di dover fare buon viso a cattivo fioco.

Cancro In recupero, probabile che qualcuno non sia stato bene ma anche in questo caso si possono adottare tutte le cure necessarie per cercare di stare meglio. Il peggio è passato, tra l’altro proprio in questi giorni può arrivare una soddisfazione. Le cose piano piano cambiano e vanno meglio.

Leone Luna è in buon aspetto e questo indica maggiore coraggio nell’affrontare certe situazioni, peccato che in campo sentimentale ci siano distanze da colmare, e questo non significa che per forza l’amore non ci sia, però pensiamo che le coppie formate da tempo si vedano meno per vari motivi oppure che ci sia qualche divergenza da chiarire.

Vergine Iniziano ad esserci quelle piccole preoccupazioni che saranno un pochino più intense dalla prossima settimana. Intendiamoci, si cade in piedi, il segno della Vergine ha sempre una grande capacità logica e razionale che permette di superare tanti problemi, però evidentemente, per affrontare alcuni impegni, ci vorrà più coraggio ed è prevista una sorta di pausa o riflessione dalla seconda parte del mese fino agli inizi di Dicembre.

Bilancia Luna oggi è in buon aspetto, ricordiamo che le emozioni contano molto nella vostra vita, e chi cerca di non rivelare quello che sente dentro sbaglia. Spesso i nati sotto il segno della Bilancia si mostrano sorridenti anche se dentro vivono momenti di conflittualità, bisogna ora mostrare anche le proprie debolezze.

Scorpione Vi troviamo al centro di una grande evoluzione che è di tipo spirituale. In questi giorni avete una visione del mondo diversa, è come se foste cresciuti interiormente anche grazie ad alcune esperienze particolari vissute di recente. Non si finisce mai di crescere, l’età non conta da questo punto di vista.

Sagittario Luna in opposizione oggi e domani potrebbe rendervi abbastanza agitati, non bisogna fare troppo conto su queste ore perché il meglio arriva da mercoledì prossimo, quindi qualsiasi tipo di accordo, contratto o verifica andrà rimandato.. Se state avendo scontri è molto probabile che si discuta di nuovo a fine del mese.

Capricorno In pista anche se le critiche sono tante, anche se in questo momento ci sono preoccupazioni. D’altronde voi siete quelli che spostano sempre l’asticella un pochino più in alto, quindi non dovete meravigliarvi se poi vi ritrovate a dover combattere con situazioni o persone che in qualche modo mettono in discussione tutto quello che fate.

Acquario Con Sole, Mercurio e Venere contrari è molto difficile che in questo momento si trova in buon equilibrio, nella migliore delle ipotesi anche a livello sentimentale ci si accontenta. Amate originalità e cercate qualcosa di speciale anche in amore, però a furia di voler nuotare controcorrente le spalle fanno male.