Svelati i nomi dei protagonisti della terza stagione di LOL: Chi ride è fuori

Prime Video ha svelato i nomi dei protagonisti della terza stagione di LOL: Chi ride è fuori. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli.

I protagonisti della terza stagione di LOL: Chi ride è fuori

Herbert Ballerina

Fabio Balsamo

Luca Bizzarri

Cristiano Caccamo

Paolo Cevoli

Marta Filippi

Nino Frassica

Paolo Kessisoglu

Brenda Lodigiani

Marina Massironi

LOL: Chi ride è fuori è un adattamento del popolare show giapponese Original, HITOSHI MATSUMOTO ed è condotto da Fedez e da Frank Matano, uno dei comici sfidanti della prima stagione.

Quali sono le sfide che dovranno affrontare i concorrenti?

I concorrenti proveranno a rimanere seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà.

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori

In attesa della terza stagione, Prime Video delizierà il pubblico con LOL Xmas Special: Chi ride è fuori. I protagonisti, per una puntata unica, saranno sei protagonisti delle prime due edizioni.

Concorrenti prima edizione

Caterina Guzzanti

Frank Matano

Elio

Lillo

Katia Follesa

Michela Giraud

Ciro Priello

Gianluca “Fru” Colucci

Luca Ravenna

Angelo Pintus

