Meta annuncia tagli drastici, a casa 11mila dipendenti

Il CEO di Meta Mark Zuckerberg, fondatore del celebre social network Facebook, ha annunciato tagli drastici al personale fino a 11mila licenziamenti circa. L’azienda (che comprende Instagram e WhatsApp oltre al già citato Facebook), stando al suo Amministratore Delegato, vuole snellire la sua struttura e quindi manderà a casa molti talenti, alcuni ancora giovani.

I licenziamenti previsti dall’azienda porteranno ad una riduzione del 13% di tutto il personale. CNBC riporta poi altre dichiarazioni di Zuckerberg: “Abbiamo preso una serie di misure per diventare un’azienda più snella ed efficiente, tagliando le spese discrezionali ed estendendo il blocco delle assunzioni fino al primo trimestre“.

L’annuncio di Meta arriva pochi giorni dopo i clamorosi tagli e licenziamenti effettuati in Twitter dal nuovo proprietario Elon Musk che ha dato un forte segnale di chiusura rispetto alla gestione precedente licenziando numerosi manager e dipendenti, dichiarando di volere per l’azienda una “fresh start”. Giorni di rivoluzioni quindi in casa Social Network made in USA.