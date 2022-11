Milan, ti presento gli Spurs: Tattiche e segreti del Tottenham di Conte

L’Urna di Champions League ha riservato un’altra trasferta a Londra per il Milan con la sfida al Tottenham di Antonio Conte. Un ottavo di finale complicato ma non impossibile per i rossoneri costretti comunque a misurarsi con una big della Premier League, con annessa differenza di valori e di impatto economico e quindi sportivo.

Dopo aver inaugurato il mega impianto del Tottenham Hotspur Stadium e il nuovo centro sportivo da oltre 1 miliardo di sterline complessivi, gli Spurs si sono regalati Antonio Conte e diverse sessioni di calciomercato da veri e propri Paperoni del calcio europeo e mondiale. Romero, Bentancur, Emerson, Kulusevski, Richarlison, Perisic, Sessegnon, Bissouma: colpi da grande squadra che hanno permesso al club del Nord Est di Londra di tornare in Champions League da protagonisti e con legittime ambizioni di andare avanti nella competizione più prestigiosa per club a livello europeo.

Come gioca il Tottenham

Conte ha dato alla sua squadra subito la sua impronta. Difesa compatta, ritmo travolgente, forza fisica e ripartenze letali. La stella Harry Kane resta il leader della squadra ma sono cresciuti anche giocatori come Son e Kulusevski, elementi letali negli spazi. La difesa non è ancora al top ma l’innesto di Romero e l’esperienza di Dier e Lenglet danno comunque una certa sicurezza davanti al totem Hugo Lloris.

Modulo: 3-4-3

Formazione tipo: Lloris; Romero, Dier, Lenglet; Emerson, Bentancur, Hojbjerg, Perisic; Kulusevski, Son, Kane

Come affrontare il Tottenham

Il Tottenham, tra le big della Champions League, è sicuramente la squadra con la cifra tecnica meno elevata e di conseguenza è una squadra contro la quale hai possibilità di esprimere il tuo gioco. Il Milan si troverà di fronte una squadra dalla grande intensità che però non è travolgente. I ragazzi di Pioli avranno modo di giocare il loro stile di calcio e dovranno puntare sui punti di forza, in particolare la corsia sinistra, per giocarsi la qualificazione. Occhio a non concedere spazi tra le linee e in profondità a Kane e Son che sono letali e attenzione alle incursioni dalle fasce di Perisic, vecchia conoscenza, e Kulusevski. Sarà fondamentale attaccare la difesa degli Spurs che può andare in grave difficoltà se esposta alla pressione avversaria. Decisivo sarà infine il duello a centrocampo; Hojbjerg-Bentancur contro Tonali-Bennacer: il duo che ne esce vincitore darà alla sua squadra maggiori possibilità di vittoria.