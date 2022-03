Hans Zimmer arriva a Milano. Scopriamo tutti i dettagli

HANS ZIMMER torna in Italia, precisamente a Milano. Il produttore sarà presente mercoledì 30 marzo al Mediolanum Forum, con la band, l’orchestra e il coro dell’Hans Zimmer Live The New Experience Europe Tour 2022. Durante lo spettacolo canterà le colonne sonore più importanti della sua carriera. Ricordiamo infatti, brani quali ‘Il Re Leone’ e ‘Dunkirk’.

Immagine presa da comunicato.

Hans Zimmer ha vinto il secondo Premio Oscar con Dune

Il compositore, tra i più richiesti e rinomati di Hollywood, ha appena vinto il suo secondo Premio Oscar come miglior colonna sonora per il film Dune. I successi che vanta, del resto, sono numerosi. Scopriamo, insieme, quali sono.

Ecco i suoi successi

Nel 1995 vince il primo Premio Oscar nella categoria Miglior colonna sonora per Il Re Leone. Ha vinto, poi, quattro Golden Globe: il primo per il medesimo lungometraggio mentre il secondo per la Miglior colonna sonora per Il Gladiatore (2001). Nel 2022, grazie a Dune, ha vinto il BAFTA Award e il Critic’s Choice Movie Award.

Hans Zimmer e le sue candidature

Inoltre il suo curriculum vitae è ricco di numerose candidature. Il compositore ha curato le colonne sonore di film come Inception di Christopher Nolan, Sherlock Holmes, Rain Man, Qualcosa è cambiato, La sottile linea rossa e Il principe d’Egitto, film d’animazione della DreamWorks. Nel 2003, la ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers) gli ha conferito il premio Lifetime Achievement. L’artista, inoltre, nel dicembre del 2010 ha ottenuto anche una stella a suo nome sulla Hollywood Walk of Fame.