Hawaii, il Mauna Loa si è risvegliato

A trentotto anni dall’ultima eruzione, avvenuta tra marzo e aprile del 1984, si è risvegliato il Mauna Loa, il vulcano più grande delle Hawaii che domina l’Oceano Pacifico da un’altezza di 4.169 metri.

L’eruzione, registrata alle 23.30 ora locale di domenica (le 11.30 di lunedì in Italia) ha avvolto in una fitta nuvola di fumo l’intera isola Hawaii, creando sulla parte alta del vulcano torrenti di roccia fusa.

Al momento non ci sarebbe alcun pericolo per la popolazione civile, pertanto il Servizio Geologico degli Stati Uniti (Usgs) non ha disposto evacuazioni, ma per precauzione l’area in prossimità del vulcano e le strade vicine sono state chiuse. Particolarmente attenzionato l’avanzamento dei flussi di lava che, con il vento e le tempeste, potrebbero assottigliarsi trasformandosi in fibre di vetro vulcanico, taglienti come lamette da barba e particolarmente pericolose per la pelle e per gli occhi. Sono i cosiddetti “capelli di Pelè” che prendono il nome dalla dea hawaiiana del fuoco.

L’eruzione del Mauna Loa, trentotto anni fa la colata lavica si arrestò ad otto chilometri dalla città di Hilo, è stata annunciata da un denso sciame sismico, con scosse – 12 in tutto – mai superiori ai 2,5 gradi. La più forte ha fatto registrare un’intensità di 4,2 gradi.