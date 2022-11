Juventus, Rummenigge contro Agnelli: “È colpa sua…”

La Juventus è ormai in una crisi nerissima. Poche ore dopo il crollo dell’intero CdA e della nomina di Gianluca Ferrero nel ruolo di nuovo presidente bianconero, fanno riflettere le dichiarazioni dell’ex interista Karl Heinz Rummenigge. Il dirigente del Bayern Monaco si era infatti lasciato andare a dichiarazioni particolarmente forti contro Agnelli e contro i bianconeri.

Juventus, le parole di Rummenigge

“Le crisi economiche del Barcellona e della Juventus dimostrano come la Superlega fosse la mossa della disperazione. La Champions League resta la competizione più amata. Ancora non capisco per Andrea Agnelli, che mi ha sempre dato l’idea di essere una persona intelligente, abbia agito così”.

L’ex giocatore dell’Inter ha poi concluso il suo intervento: “Calcio malato grazie a chi? Anche per colpa dello stesso Agnelli. Il Manchester City ed il PSG, ed è questa la realtà, hanno drogato il mercato con i soldi degli Stati esteri, portandolo fuori controllo ogni anno di più. Il Bayern Monaco ha una filosofia totalmente diversa, visti i bilanci positivi da 30 anni”.

Bernardeschi, da Toronto c’è fiducia

Da Toronto è Federico Bernardeschi a suonare la carica. L’esterno italiano si dice fiducioso per la Juventus: “L’eliminazione dalla Champions League è stato il punto più basso, ma la Juventus adesso è in piena corsa per lo Scudetto. A gennaio, con la rosa al completo, sarà veramente dura”