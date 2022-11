Al Khelaifi, l’intervista: “Questo è solo l’inizio…”

Nasser Al Khelaifi, alla guida del Psg, ha risposto ai microfoni di Marca alle domande dei giornalisti. Tra i temi toccati spiccano su tutti il mondiale in Qatar e la permanenza di Mbappé.

Le parole di Al Khelaifi

Cosa significa per il Qatar ospitare la Coppa del Mondo?

«È incredibile avere la Coppa del Mondo in Qatar. Tutte le persone qui sono molto orgogliose di dare il benvenuto al mondo. È un posto anche per le famiglie, non c’è un ambiente ostile o problemi con il pubblico come si vede in Europa. È un ambiente caldo e inclusivo e tutti lo festeggiano insieme».

Pensa che la visione che si ha del Qatar sia distorta? Al-Khelaifi risponde:

«Non siamo perfetti, abbiamo commesso degli errori, come tutti gli altri, ma ci siamo sviluppati come nazione e società più velocemente di qualsiasi altra prima. Ciò che mi frustra è che la gente parli del Qatar e non sia mai stata in Qatar. Non capisco. Devi venire qui per vedere di persona: le persone, la cultura, le strutture, i valori, l’umiltà che abbiamo qui… Tutto il popolo del Qatar è orgoglioso e onorato di accogliere il mondo; aprono le loro case, i loro cuori, questa è la nostra cultura, questa è la nostra tradizione, questo è il popolo del Qatar. È nel nostro DNA accogliere le persone, aprire i nostri cuori e le nostre case al mondo intero. È una cultura diversa dall’Europa, dove in alcuni posti non è normale invitare qualcuno a casa tua se non lo conosci, ma qui la nostra porta è sempre aperta».

I diritti umani sono rispettati in Qatar?

«Lo ripeto, non siamo perfetti. Abbiamo commesso degli errori come tutti, ma siamo brave persone, accogliamo le persone, ci teniamo a loro. Ricorda che siamo una piccola nazione, quindi l’amicizia è importante. Penso anche che ci siano stati problemi prima con altri Mondiali e grandi eventi, ma il giudizio qui è stato completamente sproporzionato. In ogni caso, manterremo la nostra buona disposizione e guarderemo avanti in modo positivo. Per contestualizzare ciò che significa per la regione e per la nostra gente, non sono coinvolto nell’organizzazione della Coppa del Mondo, non ho nulla a che fare con l’organizzazione, ma come tutti i qatarioti oggi sentiamo che lo stanno organizzando per il mondo. Bambini, donne, uomini, tutte le persone, la giovane generazione, la più anziana, tutti qatarioti e non, tutti cercando di rendere il torneo un successo. Questo è il nostro DNA e la nostra cultura».

In Francia si vocifera che, una volta terminato il Mondiale in Qatar, la storia tra il Psg e il Qatar finirà. È vero o sono solo voci?

«Mi fa ridere, non so se devo rispondere onestamente a questa domanda: è uno scherzo, vero? Questo è solo l’inizio per Qsi e il Psg e tutto ciò che stiamo facendo. Stiamo per entrare in una seconda fase in cui assisteremo a una crescita incredibile. I nostri giorni più emozionanti devono ancora arrivare per il PSG e per tutto il nostro gruppo».

Sulla possibilità di lasciare il Parc des Princes:

«La nostra prima opzione è restare, ma credo che il Comune non voglia che restiamo. Ci stanno facendo pressioni per andarcene. Litighiamo con loro da cinque anni. Ogni volta sono le stesse false promesse: oggi, domani, questa elezione, la prossima… Siamo stanchi di tutto questo. Abbiamo bisogno di un accordo equo. Amo il Parque de los Príncipes, è la nostra storia e lo rispetto più di ogni altra cosa, e restare è sempre stata la nostra prima opzione. Ma non credo che ci vogliano lì. Nello stadio sono stati investiti di tasca nostra circa 80 milioni di euro, ma non è il nostro stadio, chi altri farebbe una cosa del genere? Vogliamo uno stadio come il resto dei club, dobbiamo aumentare le nostre entrate, avere uno stadio migliore per i nostri tifosi e far venire più tifosi di quanti ne possiamo accogliere. Il Consiglio comunale pensa che stiamo scherzando, ma non è così e prendiamo molto sul serio altre opzioni. Stiamo studiando altre alternative perché penso che non siamo più i benvenuti al Parc des Princes. Stanno giocando con noi e noi siamo stanchi».

È vero che nuovi investitori possono entrare nel PSG? Al Khelaifi:

«C’è un notevole interesse da parte degli investitori nel club ed è fantastico. Vogliono quote di minoranza e stiamo parlando con loro molto apertamente. In queste conversazioni la valutazione del club supera i 4.000 milioni di euro, non è un obiettivo, è la valutazione di mercato. Abbiamo costruito un marchio e un business da zero e ora stiamo vedendo i risultati del nostro lavoro. Ricorda che questo è solo l’inizio: il nostro progetto è ambizioso ea lungo termine».

Ad Al-Khelaifi viene chiesto di Mbappé? È vero che se ne vuole andare?

«Ogni mese, ogni settimana e persino ogni giorno devo rispondere a questa domanda. Ha appena rinnovato il contratto e siamo tutti contenti. La squadra non ha perso nessuna partita in tutta la stagione, abbiamo già raggiunto le 100 partite di fila esaurendo i biglietti…».

Al Khelaifi sulla Superlega:

«La verità è che mi dispiace per loro perché hanno dimostrato più volte di non capire il calcio e il suo ecosistema. Il calcio non è un contratto legale, è un contratto sociale. Quando i tifosi hanno protestato per le strade quando la non così Super League è stata lanciata e fallita, non stavano gridando agli impegni legali. Il calcio è un legame tra club e giocatori, tra giocatori e tifosi, tra tifosi e comunità. Questo non cambierà mai».