Il mercato immobiliare post-pandemia in Italia

Gli ultimi due anni hanno evidenziato grandi cambiamenti per gli italiani. Di conseguenza, anche il mercato immobiliare ne ha risentito. Vediamo insieme quali sono stati i recenti sviluppi del 2021 e cosa si attende entro fine del 2022.

Il 2021: anno della ripartenza

Il 2020 è stato un anno di incertezza a causa della pandemia di COVID-19, che ha portato a vendere meno case rispetto all’anno precedente. Al contrario, nel 2021 c’è stato un aumento delle vendite. Questo dato è stato registrato da una serie di report, come quello annuale relativo ai dati statistici notarili.

Anche se nel 2021 ci sono state ancora restrizioni, c’è stato un recupero dell’attività notarile, anche rispetto al 2019. Il report ha anche registrato un cambiamento nelle necessità abitative degli italiani.

Infatti, si cercano sempre di più abitazioni con spazi esterni ampi come giardini e terrazzi, da utilizzare per lo smart working. Inoltre, anche zone meno centrali all’interno di una città hanno suscitato più interesse negli acquirenti.

Un altro dato interessante è che la maggior parte delle transazioni del 2021 è stata effettuata da privati, mentre le aziende hanno effettuato meno movimenti in tal senso. C’è stato un atteggiamento simile tra uomini e donne, con poca distinzione fra i loro investimenti.

L’unica differenza sostanziale è che gli uomini hanno acquistato più terreni agricoli rispetto alle donne.

2022 e impatto della guerra sul mercato immobiliare

Nel primo trimestre del 2022 il mercato immobiliare ha avuto una tendenza positiva, con una crescita del 12% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente (che pure è stato un anno record per le vendite).

Tuttavia, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina e l’aumento dell’inflazione, c’è stata un’inversione di tendenza. Quest’anno si attende una decrescita del 10% del mercato immobiliare. Questo perché la guerra in Ucraina ha creato una vera e propria instabilità.

Prima di tutto, l’Ucraina è percepita sia geograficamente che mentalmente come vicina a noi. In secondo luogo, il conflitto ha fatto aumentare vertiginosamente i prezzi di diversi beni primari, prima di tutto il gas.

Per questo motivo, gli italiani sono più restii ad acquistare casa, preoccupati di non potersi permettere un acquisto di questo tipo, percepito come più rischioso rispetto ad altri investimenti. Inoltre, si cercano abitazioni con una classe di efficienza energetica superiore per andare incontro al caro bollette e ai cambiamenti climatici.

Un altro dato che sicuramente gli italiani prendono in considerazione di più è la posizione delle case. Oggi preferiscono acquistare immobili in zone vicine ai grandi centri ma non nell’immediato centro.

Questo perché garantiscono uno stile di vita più a misura d’uomo ma nello stesso tempo non sono troppo lontane dalle grandi città, dove c’è lavoro. Ulteriori dati sul mercato immobiliare sono consultabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

RockAgent: l’agenzia per vendere casa

L’agenzia RockAgent è nata nel 2018 dal suo fondatore Daniel Debash. Ha avuto una crescita importante nel corso degli anni. Il servizio offerto prevede una tariffa fissa per il venditore, che consente di risparmiare migliaia di euro di provvigioni.

Incluso nel prezzo del servizio ci sono: la consulenza di un agente immobiliare specializzato e selezionato, servizio fotografico dell’immobile, promozione su internet e tramite cartelloni pubblicitari, gestione di vendite, offerte e negoziazioni e assistenza legale e catastale.

RockAgent è attiva in diverse città italiane e offre un servizio d’alta qualità e per tutte le esigenze.

In questo articolo abbiamo visto le modifiche sostanziali che ha subito il mercato immobiliare a partire dalla pandemia. Se nel 2021 c’è stato un aumento sostanziale delle vendite, nel 2022 si prevede una tendenza opposta.

Anche se il primo trimestre è stato positivo, il clima di incertezza causato dalla guerra sta impattando il mercato immobiliare.

Per questo motivo, per vendere casa è bene affidarsi a mano esperte come quelle dell’agenzia immobiliare RockAgent.