Highsnob svela: “Ho subito bullismo, sono stato accoltellato a 13 anni”. Ecco le dichiarazioni del cantante, protagonista a Sanremo 2022

BULLISMO: IL RACCONTO DI HIGHSNOB– Highsnob, pseudonimo di Michele Matera, ha svelato di essere stato vittima di bullismo. Il cantante, protagonista a Sanremo 2022 insieme a Hu, ha raccontato di essere stato addirittura accoltellato alla tenera età di 13 anni. Un’esperienza drammatica, di cui il cantautore si porta ancora dietro le cicatrici, anche a distanza di diversi anni.

Ecco le sue dichiarazioni, riportate anche dai colleghi di “Fanpage.it”: “La paura di essere feriti, la sofferenza è tale, da cercare di non fare provare agli altri la stessa cosa. Chi mi ha ferito? In primis c’è stato il tradimento degli amici, poi tante persone. Anche la famiglia stessa. Quando si cresce, tante cose non vengono capite. Poi, nella mia vita sono successe tante cose veramente brutte“.

Highsnob ha poi così proseguito: “Io sono stato accoltellato intorno ai 13 anni. È successo per bullismo in realtà. È una ferita doppia. L’ho capito con il tempo. Ho capito che si trattava di gelosia tra ragazzini, ma non ho mai capito veramente il perché. Non lo so il perché. Quella è una roba che non te la levi più“. Il cantante ha poi concluso dicendo che non serba rancore nei confronti di chi lo ha accoltellato.

