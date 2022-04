Anticipazioni Uomini e Donne: puntata del 26 aprile 2022

Anticipazioni Uomini e Donne: dopo lo stop per il ponte del 25 aprile, oggi torna in onda, dalle 14.45 su Canale 5, uno dei programmi più amati di Maria De Filippi.

Secondo le anticipazioni Uomini e Donne, dopo aver assistito la scorsa settimana principalmente al trono over che ha visto come protagonista Ida Platano, la puntata di oggi dovrebbe partire con il trono di Luca Salatino, la cui scelta è ancora lontana. Infatti, verrà mandata in onda l’esterna che ha visto protagonisti Luca e la corteggiatrice Lilli che hanno ritrovato la complicità dopo aver discusso animatamente nelle scorse settimane.

Tra i due è scattato un bacio, come reagiranno le altre corteggiatrici? Secondo le anticipazioni uomini e donne, sappiamo che Soraia dichiarerà di essere molto delusa dall’atteggiamento del tronista.

Nel corso della puntata, ci sarà spazio anche per Veronica Rimondi, reduce da un litigio con Federico che non ha apprezzato il suo atteggiamento in esterna con Matteo. Se quest’ultimo le ha inviato dei fiori e ha ricevuto molti apprezzamenti da parte di Veronica, dall’altra parte Federico non ha nascosto la sua delusione. Oggi, nel corso della puntata, si confronteranno nuovamente: cosa succederà?

Inoltre, dopo aver chiuso da poco una frequentazione, Sara annuncerà di aver cominciato una conoscenza telefonica con un cavaliere del parterre del trono over che, però, pare esser interessato ad un’altra dama.