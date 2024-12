HUB&START, l’evento che promuove l’impreditorialità giovanile alla Camera di Commercio di Salerno

di Redazione ZON

Il 5 e 6 dicembre a Salerno, presso la sede di via Clark della Camera di Commercio, si terrà l’evento Hub&Start, dedicato a giovani, studenti, aspiranti imprenditori e innovatori, promosso dall’Hub Rete Salerno nell’ambito del progetto Rete del Ministro per lo Sport e i Giovani e del Dipartimento delle Politiche Giovanili, in collaborazione con Invitalia.

Innovazione e Imprenditorialità

Durante le due giornate, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire gli incentivi per l’innovazione e l’autoimprenditorialità, incontrare esperti del settore e testimonianze di impresa, partecipare a workshop pratici e fare networking con altri giovani, startupper, professionisti e imprenditori.

L’inizio dell’evento

L’evento prenderà il via giovedì 5 dicembre alle 10 con l’introduzione a cura dell’Hub Manager Antonio Santoro e i saluti istituzionali del Vicepresidente della Camera di Commercio di Salerno Giuseppe Gallo. Seguirà una sessione di talk su fondi e incentivi per l’innovazione e l’autoimprenditorialità, con docenti ed esperti di Invitalia. Nel pomeriggio, i partecipanti avranno l’opportunità di partecipare a un workshop pratico per aspiranti imprenditori e startup. La seconda giornata, venerdì 6 dicembre, sarà dedicata alla presentazione di testimonianze di imprese finanziate e di progetti innovativi.

Relatori e ospiti

Ricco il parterre di relatori e ospiti. Tra gli altri, interverranno Vincenzo Durante, Responsabile “UO Occupazione” di Invitalia, Carlo Mazzone, Top 10 Finalist Global Teacher Prize, Alex Giordano, Responsabile Scientifico della Camera di Commercio di Salerno, Antonia Autuori, Presidente della Fondazione Comunità Salernitana, Flavio Albano, promotore del progetto Tornanza, i docenti dell’Università degli Studi di Salerno, Rosangela Feola e Mirko Perano, e gli esperti di Invitalia Monica Zarelli e Raffaella Terenzi.

Ulteriori informazioni sul sito dell’Hub Rete Salerno.