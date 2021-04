Natalie Portman sarà la protagonista de ‘I giorni dell’abbandono’, tratto dal libro di Elena Ferrante

Il premio Oscar Natalie Portman sarà la protagonista e anche la produttrice esecutiva de I giorni dell’abbandono della Hbo Films, tratto dal romanzo bestseller di Elena Ferrante. L’attrice israeliana interpreterà Tess, una donna che, dopo aver abbandonato tutti i suoi sogni per una vita familiare stabile, verrà lasciata dal marito. Per lei inizierà quindi un percorso alla scoperta delle norme della maternità e dell’identità femminile. Attualmente in pre-produzione, non si tratta della prima trasposizione cinematografica; già nel 2005 è stato tratto un film con la regia di Roberto Faenza con Margherita Buy e Luca Zingaretti.

Natalie Portman sarà impegnata anche nella serie limitata di Apple “Lady in the Lake“, basata sull’omonimo romanzo di Laura Lipman. Nel cast del film anche la vincitrice di un Oscar Lupita Nyong’o. Tratta dall’omonimo romanzo della scrittrice statunitense Laura Lippman, la storia è ambientata nella Baltimora degli anni ’60 e ha al suo centro un omicidio irrisolto che farà incontrare la casalinga e madre Maddie Schwarz (Natalie Portman) e Cleo Sherwood (Lupita Nyong’o) madre, lavoratrice e attivista per i diritti civili degli afroamericani di Baltimora. La sceneggiatura di Lady in the Lake sarà scritta da Alma Har’el e Dre Ryan, con Har’el che si occuperà anche della regia del primo episodio.