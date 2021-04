Notte di Champions che rimarrà negli annali della competizione: a Parigi si affrontano due tra le compagini più spettacoli d’Europa. Ma il pass per le semifinali è solo per il PSG

Al Parco dei Principi non basta l’1 a 0 ai bavaresi per ribaltare la sconfitta dell’andata: resistenza ma anche tanta sfortuna per il PSG che solo nel primo tempo batte il record di legni.

Ci si aspettava un Bayern Monaco arrembante fin dalle prime fasi di gioco alla ricerca della rimonta, e invece i bavaresi hanno vissuto una prima frazione all’insegna del rischio.

Gli ospiti provano a fare la partita ma fino al minuto 40 le occasioni più clamorose sono di marca parigina: Mbappé e Neymar scatenano letteralmente il panico nella retroguardia tedesca.

Sono ben 3 i legni colpiti solo dal fuoriclasse verdeoro nel primo tempo: 2 pali e una traversa l’incredibile, e sfortunatissimo, score di O’Ney.

40′ minuto che, però, riserva una doccia freddissima al PSG: sbandata difensiva dei padroni di casa e istinto killer dell’ex Choupo Moting che di testa sconvolge l’inerzia del match e regala il vantaggio ai suoi.

Un gol non basta per passare il turno e Flick non ha intenzione di lasciare niente di incompiuto: seconda frazione di grande intensità da parte dei campioni d’Europa ma sono pochissime le occasioni da gol.

Sono ancora i contropiedi fulminei del PSG a rappresentare le maggiori chance da gol, ma anche nel caso dei parigini c’è mancanza di precisione e killer instinct.

Sconfitta indolore per Pochettino che riesce a sfruttare le assenze della corazzata bavarese e guadagna un posto in semifinale.