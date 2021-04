Partita di attesa del Chelsea, che difende il risultato dell’andata. Eurogol di Taremi in rovesciata nel recupero

Partita che rispetta le aspettative. Il Chelsea, forte dello 0-2 all’andata, accoglie il Porto allo Stamford Bridge, pronto a dare battaglia per l’accesso alle semifinali di Champions League. Conceiçao punta su un undici titolare più dinamico, e con libertà di giocare sulle fasce grazie agli inserimenti di Corona e Otavio; Tuchel invece gioca una partita dall’animo conservatore, e lo si capisce subito vedendo i giocatori in campo: difesa a tre, con agli esterni due terzini pressoché difensivi come Chilwell e James, e tanta densità a centrocampo, con Havertz un’unica punta leggera lì davanti.



Il primo tempo non vive nessun momento culminante, se non un occasione per i portoghesi al 33′, con Jesus Corona trovato da solo a tu per tu col portiere avversario: il tiro impreciso finisce sopra la traversa. Prima frazione vissuta nell’attendismo per i londinesi, con un un Porto si padrone del gioco, ma che non produce nulla.



Il secondo tempo inizia pressoché allo stesso modo, coi lusitani che attaccano, e gli inglesi dietro a difendere. Questo fino all’ora di gioco, quando il Chelsea decide di alzare il proprio baricentro, riportando indietro i giocatori del Porto. Al 63′, Conceiçao decide di schierare la doppia punta pesante, e al già titolare Mariga viene affiancato l’iraniano Taremi, sorpresa di questa stagione dei Dragões.



Ma le occasioni sul finale di partita sono quasi tutte del Chelsea: prima al 70′ con Pulisic, che prende il tempo alla difesa, fermato solo all’ultimo da un difensore in calcio d’angolo; e poi al 92′ in pieno recupero sempre Pulisic, trovato in area con un passaggio filtrante si vede parato il tiro da Marchesin.



Al 93′ però, la palla finisce sui piedi dell’esterno offensivo Nanu, il quale, entrato nel secondo tempo al posto di Manafa, mette un cross perfetto in mezzo, che Taremi trasforma con una sforbiciata perfetta in gol. Il più bel gesto tecnico della partita allo scadere, che regala al Porto la vittoria, ma non permette il passaggio del turno. Infatti, anche con la partita persa 0-1, è il Chelsea a passare alle semifinali, in virtù della vittoria all’andata. I blues aspetteranno il risultato di Liverpool-Real per conoscere la loro prossima avversaria.

Potrebbe interessarti: