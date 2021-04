Oroscopo di oggi Paolo Fox: 14 Aprile 2021

Scopriamo insieme, segno per segno, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi e quali sono le caratteristiche dei segni zodiacali secondo le previsioni dell’astrologo. Scopriamo il segno con maggior fortuna e gli aspetti dedicati all’amore, al lavoro e alle vicissitudini di questo mercoledì 14 Aprile 2021.

Paolo Fox ogni giorno attira a se migliaia di curiosi che vogliono sapere come sarà la loro giornata in base al proprio oroscopo. Noto in TV per la lunga partecipazione ai programmi televisivi I Fatti Vostri e Mattino in famiglia sulla Rai. Paolo Fox è considerato uno dei migliori astrologi nel panorama italiano. Collabora anche con Radio Latte e Miele dove tiene una rubrica sull’oroscopo del giorno.

Ora andiamo subito all’oroscopo di oggi di Paolo Fox.

Oroscopo di oggi Paolo Fox del 14 Aprile 2021: Ariete

Oroscopo per i nati sotto il segno dell'Ariete.

Questa di mercoledì è una giornata un po’ stancante per cui l’astrologo vi invita a fare un passo indietro se non riuscite a completare certe cose. Buone le stelle del fine settimana anche se in questi giorni dovreste rimettervi in gioco. In amore se siete stanchi di decidere, di dover fare tutto voi, in qualche modo sentite il bisogno di affidarvi a qualcuno. Questo solo idealmente perché poi nella realtà sapete bene che non accettate persone che non siano reattive. Quasi sempre infatti il vostro cuore viene rapito da persone orgogliose e che vi tengono testa.

Oroscopo di oggi Paolo Fox del 14 Aprile 2021: Toro

Oroscopo per i nati sotto il segno del Toro.

Avete una Venere importante e dal 19 avrete anche un bel Sole attivo. Questo è un momento di forza anche se ci sono due pianeti che vi rallentano ovvero Giove e Saturno. Per ora quindi piccole soddisfazioni, piccole conferme soprattutto per ciò che avete seminato fino ad ora. L’astrologo però consiglia di non fare scelte azzardate perché per ora è meglio amministrare le cose con gioia e al contempo con prudenza.