“I viaggi del cuore”, edizione speciale con don Davide Banzato

Dopo anni di successo su Rete4, ora “I viaggi del cuore” sta per tornare su Canale 5. Il programma è un format culturale e spirituale che racconta le bellezze, la storia, l’arte e le tradizioni attraverso le mete spirituali in vari Paesi del Mondo, con testimonianze di vita e approfondimenti tematici con esperti e scrittori. A condurre, don Davide Banzato.

Presente in ogni puntata la fondatrice di Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante, e i giornalisti e scrittori di Famiglia Cristiana per approfondimenti di attualità. La presenza di Missioni don Bosco racconterà la situazione di diversi Paesi del Mondo nei vari Continenti in cui i Salesiani operano da sempre in prima linea e in particolar modo in questo periodo, in Ucraina.

Le puntate andranno in onda ogni domenica mattina alle 09.00 su Canale5 dal 5 giugno 2022. Le prime due puntate saranno dedicate alla Terra Santa, con attenzione ai luoghi del Vangelo: Nazareth, Betlemme, siti archeologici unici a Cafarnao e a Magdala. E ancora, il mare di Galilea e Monte delle Beatitudini, dove Gesù ha proclamato il discorso della montagna. Il secondo viaggio partirà dal Monastero greco ortodosso di Koziba, sulla via che da Gerico porta a Gerusalemme. Si andrà al Monte degli Ulivi, al Getsemani, e poi nella città vecchia si ripercorrerà l’intera Via Dolorosa, la Via Crucis.

Un’altra puntata sarà a Lourdes, il santuario più visitato al mondo dopo la Basilica di San Pietro in Vaticano e quella di Nostra Signora di Guadalupe e infine, si arriverà a Saragozza.