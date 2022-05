Ucraina, Lavrov: “Il piano di pace dell’Italia non è serio”

“I politici seri che vogliono ottenere risultati e non sono impegnati nell’autopromozione di fronte al loro elettorato, non possono proporre questo genere di cose”. Queste sono le parole taglienti del Ministro degli Esteri Serghei Lavrov che ha commentato le proposte di pace italiane per l’Ucraina. L’intervista in arabo è stata riportata da Russia Today e trascritta in russo.

Lavrov ha ribadito che l’Italia non ha inviato il piano a Mosca, ma “quanto appare sui media – ha aggiunto, riferendosi in particolare alle ipotesi di Donbass e Crimea sotto sovranità ucraina con uno status autonomo – provoca un sentimento di rammarico“.

L’Italia comunque rimane irremovibile sulle proprie decisioni, infatti per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è necessario “premere sulla Federazione russa perché premendo venga indotta a una tregua“. Ha aggiunto il Capo dello Stato poi: “Dobbiamo arrivare a un cessate il fuoco e al negoziato. Auspichiamo che questo avvenga, ma riteniamo che la Russia debba sentire una forte pressione da parte dell’Europa”.

Mentre per il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky: “Non c’è alternativa per l’Ucraina oltre a combattere gli invasori russi e vincere la guerra“. Quindi per il paese attaccato non c’è altra via che la vittoria affinché la guerra possa finire, altrimenti l’Ucraina può solamente soccombere, perché – continua Zelensky – “gli occupanti vogliono tutto ciò che abbiamo. Compreso il diritto alla vita degli ucraini”.