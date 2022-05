Covid-19 in Italia, il bollettino del 19 maggio￼

Pubblicato il bollettino giornaliero contenente i dati circa l’andamento della situazione epidemiologica da Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore i contagi di oggi sono stati 30.310 con 247.471 tamponi effettuati in giro per i vari laboratori del Paese. Rimane ancora a tre cifre il numero dei decessi che si attesta a 108. I ricoveri nelle terapie intensive diminuiscono di 10 unità rispetto alle 24 ore precedenti. Il tasso di positività si attesta al 12,2% mentre i guariti odierni sono 90.017.

Covid-19 malattia professionale: ecco le categorie

Il Comitato consultivo UE composto dai governi europei, lavorati e datori di lavoro ha raggiunto un considerevole accordo. A partire dalla sua approvazione, il Covid-19 sarà riconosciuto come malattia professionale nei settori:

assistenza sanitaria e domiciliare

servizi sociali

Ovvero quei settori dove esiste, ed è evidente, il rischio comprovato d’infezione. Inoltre, l’approvazione di questo accordo sarà retroattiva permettendo, a chi ha contratto il virus sul proprio posto di lavoro di acquisire i diritti specifici ai sensi delle norme nazionali: come l’indennizzo. “Un forte segnale politico per riconoscere l’impatto del Covid sui lavoratori e il contributo essenziale delle persone che lavorano nei servizi sanitari e sociali e di altri lavoratori a più alto rischio di contrarre la malattia“. Ha commentato il commissario Ue per il Lavoro, Nicolas Schmit.