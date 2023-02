Igienizzare perfettamente la casa e l’ufficio

di Redazione ZON

Negli ultimi tempi abbiamo capito che igienizzare gli ambienti ci può aiutare a limitare il diffondersi delle malattie.

Non si tratta quindi solo di una questione correlata alla semplice pulizia di un ambiente, alla rimozione della polvere o della spazzatura prodotta durante il giorno, ma anche di rimuovere batteri e virus, che possono essere presenti sulle superfici.

In questa attività aiutano specifici prodotti, particolarmente validi se utilizzati correttamente. Anche se il Covid sembra ormai meno problematico rispetto ai mesi passati è bene mantenere le buone abitudini per quanto riguarda la pulizia degli ambienti.

Usare i prodotti giusti

Se per rimuovere la polvere o svuotare un cestino dalle cartacce non serve avere a disposizione prodotti particolari, basta infatti un panno o un sacchetto della raccolta differenziata, diversa è la questione per quanto riguarda la scelta dei prodotti più adatti per pulire le superfici.

Da un lato è importante che tali prodotti svolgano la propria azione, possibilmente igienizzante e disinfettante; dall’altro lato è bene anche imparare a rispettare le superfici.

Fortunatamente in commercio esistono tantissimi prodotti diversi, che permettono di pulire e igienizzare qualsiasi ambiente della casa e dell’ufficio.

Ricordiamo che virus e batteri possono rimanere sulle superfici per lunghi periodi di tempo, quindi pulirle accuratamente utilizzando i prodotti più adatti è essenziale.

Presso un punto vendita che offre prodotti da ingrosso-pulizie è possibile trovare sia gli accessori utili a effettuare le operazioni di pulizia più rapidamente, sia tutti i prodotti che è bene utilizzare sulle superfici, su pavimenti, vetri, sanitari e così via.

È preferibile avere a disposizione un prodotto specifico per ogni superficie, disinfettanti che permettono di abbattere batteri e virus, così come accessori che semplifichino le operazioni.

Ogni quanto pulire

Negli uffici solitamente le attività di pulizia sono svolte quotidianamente; si tratta anche di una questione di decoro, che va considerata soprattutto in quegli uffici in cui accede il pubblico esterno.

Avere uffici puliti e ordinati è sicuramente un buon biglietto da visita per un’attività imprenditoriale; ricordiamo però che un ambiente pulito e non caotico aiuta anche a concentrarsi meglio e a dedicarsi alla propria attività.

In casa molti preferiscono svolgere le attività di pulizia una volta a settimana, anche perché serve del tempo per farlo in modo accurato. Ricordiamo che la pulizia degli ambienti più sfruttati della casa, quali bagni e camere da letto, andrebbe fatta possibilmente più spesso, almeno un paio di volte a settimana.

Risistemare la cucina, pulire il piano cottura e gli utensili usati pe cucinare, i piatti e le superfici, è invece un’attività quotidiana; può svolgere questo compito meno spesso chi non ha l’abitudine di consumare tutti i pasti in casa.

Ci sono poi attività che si possono fare meno frequentemente, anche in ufficio. Ad esempio la pulizia dei vetri e la sostituzione di eventuali tendaggi si può fare anche solo ogni 2-3 mesi. Lo stesso dicasi per la pulizia del frigorifero, del materasso, del divano.

Negli uffici è possibile effettuare un paio di volte all’anno un’azione di sanificazione completa, che va svolta seguendo appositi protocolli previsti dal ministero della salute. In tale occasione in modo particolare è consigliabile contattare degli esperti del settore.