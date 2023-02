Conflitto Russia-Ucraina, la premier Meloni vola a Kiev

di Sara Ianniello

E’ stimato per oggi l’arrivo di Giorgia Meloni a Kiev, in Ucraina, per incontrare il presidente ucraino Zelensky. Alcuni giorni fa anche Biden aveva fatto visita al presidente ucraino.

Biden si era presentato a Kiev inaspettatamente e ha abbracciato il suo alleato, affermando: “Putin pensava di poter avere la meglio su di noi ma si sbagliava di grosso”, ha detto il presidente Usa annunciando nuove armi per l’Ucraina e guardando a un processo “verso una pace giusta e durevole“.

Anche il ministro degli esteri cinese, Qin Gang, si è detto preoccupato della situazione peggiorata, auspicando un dialogo.

Dall’inizio dell’invasione, che continua da quasi un anno, in Ucraina hanno perso la vita per la guerra quasi 7.200 civili, secondo un computo dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti umani,ma si stima un numero più alto.

Oggi ci sarà il discorso di Biden a Varsavia

Dopo la missione a sorpresa a Kiev, Joe Biden oggi continua la visita in Polonia. E’ in programma infatti un discorso al castello reale di Varsavia, sul primo anniversario dell’inizio dell’invasione russa. Nella mattinata di oggi si attende anche il discorso di Vladimir Putin, atteso per questa mattina a Mosca. Oltre all’incontro con il presidente polacco Duda, domani Biden presidierà un vertice del gruppo ‘Bucharest Nine’, ex sovietici che attualmente fanno parte della Nato.

Nel loro previsto incontro, Biden e Duda, discuteranno di come sostenere la sicurezza polacca e soprattutto di un rafforzamento della presenza della Nato nel Paese e dna maggiore cooperazione con gli Usa.

Il tanto atteso discorso di Putin all’assemblea federale

Il presidente russo Vladimir Putin terrà il suo discorso all’Assemblea federale oggi a mezzogiorno, nella sede del Gostiny Dvor a Mosca.

Il discorso presidenziale all’Assemblea federale tratterà delle principali direzioni della politica interna ed estera dello stato. L’ultima volta, il leader russo ha pronunciato il suo discorso al parlamento nell’aprile 2021. Dato l’evolversi e il complicarsi della vicenda, Putin non si era più pronunciato a riguardo.

L’arrivo della Meloni a Kiev e le parole di Tajani

Arrivata a Varsavia nel pomeriggio di ieri, la premier italiana ha incontrato il primo ministro Mateusz Morawiecki, poi il Presidente Andrzej Duda. A Kiev invece la Meloni arriverà in tarda mattinata, dovrebbe visitare Bucha e Irpin, per vedere da vicino il volto della guerra.

La staffetta a Kiev tra Biden e Meloni “ha un grande significato” che “mostra l’unità dell’Occidente e della Nato nella difesa dell’indipendenza dell’Ucraina”. Così, in una intervista alla Stampa, il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Sulla fornitura di armi si andrà avanti: “Abbiamo già approvato il sesto pacchetto e l’invio del materiale è in via di perfezionamento. Tra qualche settimana, in collaborazione con i francesi, manderemo in Ucraina anche il sistema missilistico Samp-T per la difesa aerea”. Al ministro è stato chiesto se sarebbe stato possibile inviare i nostri caccia. Tajani ha risposto: “Ancora non ne abbiamo parlato, ma nel caso dovremo coordinarci con gli alleati, capire che tipo di aerei manderanno loro, perché non ha senso consegnare agli ucraini modelli diversi, poi c’è il problema di addestrare i piloti. Insomma, mi pare praticamente impossibile che vengano inviati caccia italiani”. L’Italia resta quindi in prima linea ,sia militarmente che politicamente, contro questa assurda guerra.