Il 14 luglio il giorno della morte di Lady Oscar

Lady Oscar, come nel famoso e omonimo cartone animato manga di Riyoko Ikeda, moriva oggi 14 luglio del 1789

Il 14 luglio è una data storica importante per la Francia, in quanto ricorre l’anniversario della morte di Oscar Francois Jarjayes, nota come Lady Oscar anche grazie all’omonimo cartone animato manga di Riyoko Ikeda. Ma esso rappresenta anche il giorno della presa della Bastiglia, momento simbolo della fine dell’ Ancien Régime.

La Bastiglia era una fortezza voluta da Carlo V di Francia, la cui presa rappresentò una vittoria importante della Rivoluzione Francese.

Lady Oscar morì a causa di un colpo di baionetta e le sorti di questo personaggio femminile raccontato con le immagini del cartone, la vedono prima passare dalla parte dei rivoluzionari, poi ammalarsi di tisi, infine perdere la vita un’ora prima della presa, dopo aver visto anche André Grandier perdere la vita il giorno precedente.

In una trama che abbraccia la storia vera, il finale viene raccontato in maniera drammatica e romantica al tempo stesso. André rivela ad Oscar il suo amore poco prima di morire e solo in quel momento i due si sposano.

“Il 14 luglio 1789, Oscar François de Jarjayes moriva. Un’ora dopo la sua morte il ponte si abbassava, la Bastiglia si arrendeva” la citazione dall’omonimo cartone di Lady Oscar.