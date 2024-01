Il Baronissi Calcio incontra il Ministro Alessandra Locatelli

di Redazione ZON

Il Baronissi Calcio ha consegnato la maglietta della squadra “For Special” al Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli.

La squadra di atleti disabili, fortemente voluta dal presidente Antonio Siniscalco, ha visto la sua prima uscita nello scorso Dicembre. Vito, Andrea, Salvatore, Francesco, Nello, Dario e Maurizio sono gli atleti che indossano i colori della città di Baronissi e portano sui campi della nostra regione i valori dell’inclusione, del rispetto e dell’amicizia attraverso lo sport.

Lunedì, in occasione della visita in Campania del ministro alle disabilità Alessandra Locatelli, il nostro presidente ha voluto omaggiarla con la consegna della maglietta da gara del Baronissi calcio for special, personalizzata con il numero 10.

“Consegniamo con affetto e stima la maglietta del nostro “Baronissi Calcio For Special” al ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, in visita nella regione Campania” – dichiara Patron Siniscalco. “La squadra di atleti disabili, organizzata in collaborazione con Fondazione Anffas Salerno Giovanni Caressa Onlus, ha visto la prima uscita nello scorso dicembre. Una squadra meravigliosa che in poco più di mese in cui ci ha regalato emozioni stupende, perché il calcio è davvero di tutti e per tutti! Un’attenzione per le fasce più deboli che ci ha trasmesso proprio Alessandra, con il suo coraggio, la sua dedizione e forza nel portare avanti progetti tesi a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità. Noi, nel nostro piccolo, continueremo a sostenere e promuovere iniziative che favoriscono l’integrazione e il rispetto reciproco, dimostrando che lo sport può essere un potente strumento di integrazione e cambiamento sociale”, conclude il Presidente.