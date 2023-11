Il Centro Sociale di Roccapiemonte si rifà il look

di Rita Milione

Sono iniziati i lavori di riqualificazione della struttura di via della Fratellanza. A seguire gli interventi in prima persona il Sindaco Carmine Pagano e l’Assessore ai Lavori Pubblici Anna Bruno. Il Centro Sociale a breve avrà una nuova facciata, inoltre è in programma la realizzazione di una rampa per facilitare l’accesso per le persone con limitata capacità motoria, mentre il solaio dell’edificio retrostante sarà sottoposto alla impermeabilizzazione, così come verranno effettuati lavori di tinteggiatura in alcuni locali, compreso quello dell’auditorium.

“Continua l’impegno dell’Amministrazione per rendere i beni dell’Ente maggiormente fruibili, nei limiti delle risorse che via via si rendono disponibili. In particolare, la valenza sociale del Centro di cui disponiamo nella nostra città è stato un motivo di urgenza per programmare interventi di ristrutturazione, così che la comunità possa frequentarlo quotidianamente e in tutta sicurezza”, ha dichiarato l’Assessore Bruno.

Il Sindaco Carmine Pagano ha aggiunto: “L’obiettivo è di rendere il Centro sempre più cuore pulsante delle attività sociali dei cittadini. È qui che puntiamo a organizzare eventi e manifestazioni che possano riguardare ogni fascia di età”.