Il mio nome: fuori oggi il remix di Ernia e Mara Sattei

di Tiara Operno

Dopo il sold out del tour a Milano, Roma e Napoli e i riscontri entusiasti da parte di pubblico e critica, Ernia annuncia sui social un’altra novità: il remix di Il mio nome, uno dei brani più amati estratti da Io non ho paura (album certificato disco di platino) disponibile dal 7 aprile. La nuova versione del brano, in cui Ernia omaggia la tradizione del rap dei primi anni 2000 con un perfetto mix tra strofe senza compromessi e ritornello dalla melodia indimenticabile, è impreziosita da un’ospite speciale: Mara Sattei, cantautrice dalla grande trasversalità, tra le più in vista degli ultimi anni e reduce dal successo della sua partecipazione a Sanremo 2023 (il suo brano in gara, Duemilaminuti, è stato certificato disco d’oro).

L’artista si prepara intanto a tornare sul palco con un tour estivo che lo porterà letteralmente in tutta Italia: quindici date da nord a sud, che toccheranno le principali arene all’aperto e i festival più amati. Si parte il 3 giugno dall’ormai storico Nameless di Annone di Brianza (LC), per poi toccare, Firenze, Genova, Palermo, Catania, Senigallia, Caserta e Monfalcone, solo per citare alcune delle città coinvolte.

TESTO DI “IL MIO NOME”

Non ci sei solo tu nei pensieri miei

Mollami un pò

Ma mi giro sempre se chiami il mio nome

Che viaggi ti fai

Che pazza sei

Ma mi giro sempre se chiami il mio nome

Tu ordina il bianco, io rosso

Che non bevo nemmeno

Preferisco la birra

Tu sei molto più glamour

Tu sogni una vacanza statica

Il mare o una meta asiatica

Io in macchina: in sfondo paesaggi d’Africa

Per te il weekend è il brunch

O in gita fuori città

Per me è andare allo stadio

Se in trasferta a vederla al bar

Tu c’hai la Smart, io c’ho il Suv

Io son del nord, tu del sud

Io odio il contatto fisico e tu puntuale mi sali su

Tu sei cresciuta in centro

Io vivo ancora in periferia

Sospetti di chi mi scrive

E io non provo gelosia

Non faccio caso se i capelli son tinti, ricci

Tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti

Non ci sei solo tu nei pensieri miei

Mollami un pò

Ma mi giro sempre se chiami il mio nome

Che viaggi ti fai

Che pazza sei

Ma mi giro sempre se chiami il mio nome

Non so con chi sei

Non scrivi mai

Ma mi giro sempre se chiami il mio nome

Le amiche mie

Lasciarti dovrei

Ma mi giro sempre se chiami il mio nome

So incalzare il silenzio, tu ti agiti e scatti

Sono più diplomatico, tu non sai scendere a patti

Io vedo i miei amici sempre, tu le tue occasionalmente

Sai mostrare ciò che provi, io fatico apertamente

Se in strada si scazza, tu fai la pazza e urli pure in pubblico

Ciò mi imbarazza, dei due sono quello più pudico

A costo di esser cattivo, se c’è qualcosa lo esprimo

Tu dici “niente” però c’hai il mutismo selettivo

Odio i film che mi proponi

Son lenti e non ci sto attento

Io guardo sempre gli stessi e il tema è spesso violento

Non lo noto il brand dell’intimo o il vestito

Sai tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti

Non ci sei solo tu nei pensieri miei

Mollami un po’

Ma mi giro sempre se chiami il mio nome

Che viaggi ti fai

Che pazza sei

Ma mi giro sempre se chiami il mio nome

Non so con chi sei

Non scrivi mai

Ma mi giro sempre se chiami il mio nome

Le amiche mie

Lasciarti dovrei

Ma mi giro sempre se chiami il mio nome

Ma mi giro sempre se chiami il mio nome

Ma mi giro sempre se chiami il mio nome

Bho Matteo se vuoi che sia così fidanzati coi tuoi amici

Così state sempre insieme