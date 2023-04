Max Pezzali: un mega-karaoke al PalaSele di Eboli

di Lucia Romaniello

Sono bastate poche note per ritornare indietro ne “Gli anni” insieme a Max Pezzali, simbolo di un’intera generazione di italiani cresciuti con la musica degli anni ’90. “Sei un mito”, “La dura legge del goal” e “Hanno ucciso l’uomo ragno”, sono solo alcune delle canzoni immortali che continuano ad essere un inno per i trentenni e quarantenni di oggi (e non solo!).

Foto di Alfonso Maria Salsano

Dopo le celebrazioni dei suoi 30 anni di carriera, la festa è ripresa nei Palasport per continuare a celebrare una carriera così straordinaria. Cantare a squarciagola, questa è la chiave per uno spettacolo basato solo ed esclusivamente sulle grandi hit della carriera di Max Pezzali.

Anche questa sera il PalaSele di Eboli (SA) è pronto a ricevere migliaia di fan provenienti da “Nord Sud Ovest Est” per cantare a gran voce tutti i successi di Max Pezzali.

Scaletta Max Pezzali – PalaSele di Eboli

Sei un mito

Lo strano percorso

Rotta x casa di Dio

Come deve andare

L’universo tranne noi

La regina del celebrità

Ti sento vivere

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare / Te la tiri / 6 1 sfigato

Weekend / S’inkazza / Jolly Blue

La regola dell’amico

Bella vera

Nella notte

Nessun rimpianto

Gli anni

Una canzone d’amore / Come mai

Sempre noi

Nient’altro che noi

Eccoti

Io ci sarò

Se tornerai

Il mondo insieme a te

Quello che capita

Sei fantastica

La dura legge del gol

Il grande incubo

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

Con un deca

3 Immagini