Violenza e bullismo: 11enne aggredito con tirapugni

di Rosa Vitale

Violenza e bullismo a Torre del Greco. Un ragazzino, di soli 11enne é stato aggredito dal branco.

L’11enne avrebbe ricevuto forti colpi alla faccia con un tirapugni. La vicenda, resa nota da Italianotizie, é stata commentata dal deputato Francesco Emilio Borrelli a cui la zia della vittima si é rivolta.

Borrelli ha affermato:” Pericolosissima deriva sociale tra i giovanissimi. La cultura di massa ha mitizzato la violenza. Istituzioni, scuole e famiglia recuperino i sani valori da dare ai ragazzi”

Dalla pagina Instagram del deputato leggiamo: “La violenza tra minori è un fenomeno che continua, in maniera preoccupante, a diventare sempre più frequente.”

La zia del ragazzino ha raccontato: “Una gang composta da 3 bambini, di età compresa tra gli 11 ed i 13 anni, ha preso di mira un bambino loro coetaneo, mio nipote, attaccandolo fisicamente finché una di queste belve (perché in casi come questi non possono essere definiti diversamente) ha iniziato a dargli tanti pugni in faccia con un tirapugni. Non oso immaginare quello che saranno capaci di fare quando cresceranno”

Leggi anche: Bullismo e cyberbullismo: i consigli dello psicologo

Potrebbe se vuoi interessarti anche: Samuel Peron: “Ho subito bullismo, mi chiamavano gay perché volevo fare il ballerino”