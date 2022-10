Il Paradiso delle Signore anticipazioni oggi, la puntata del 13 Ottobre

Anticipazioni: gli amori, le speranze e le delusioni che ruotano attorno al primo grande magazzino per signore nella Milano a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta.

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni della puntata di oggi 13 Ottobre

Vittorio non è convinto del suo slogan pubblicitario, ma trova per caso una lettera scritta da Matilde e ha un’intuizione. Veronica vuole invitare a cena Gloria, per dimostrare i suoi buoni intenti. Paola convince Flora a guardare meglio i bozzetti di Maria, ma la stilista la delude ancora una volta.