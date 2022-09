Il Paradiso delle Signore anticipazioni oggi 27 Settembre

Signore Anticipazioni: gli amori, le speranze e le delusioni che ruotano attorno al primo grande magazzino per signore nella Milano a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta.

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni della puntata di oggi 27 Settembre

Stefania (Grace Ambrose, 26 anni) parte per le prime presentazioni del suo libro, fuori città. Vittorio chiede a Paola di dare una mano in Atelier in assenza di Agnese. Nel frattempo, Clara è scomparsa e Don Saverio, deciso a fare qualcosa per aiutare la nipote Clara, appena licenziata dal Paradiso, si rivolge a Gemma.