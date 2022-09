ticipazioni Una Vita. La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato a Madrid. Segui Le nostre anticipazioni di Una Vita su Zon.it.

Anticipazioni Una Vita: la puntata di oggi 27 Settembre

Aurelio e Genoveva accolgono gli invitati all’inaugurazione dei laboratori. Rodrigo viene rilasciato da Aurelio e, quando torna da Valeria, la sorprende mentre bacia David. Intanto, Hortensia e Roina ringraziano Pascual per averle difese da Lopez Aldana. Guillermo, invece, si confida con Liberto, che decide di aiutarlo, incontrando Claudia. La giovane confessa a Liberto di non essere innamorata di Guillermo, e di averlo baciato perché un tale Angel le ha offerto una lauta somma come ri-compensa.