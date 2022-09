Anticipazioni Un Altro Domani. L’avvincente storia di due donne vissute in due epoche diverse: Julia, una donna di 30 anni nella Spagna di oggi, e sua nonna Carmen, che sbarca nella Guinea Equatoriale del 1950, allora una colonia spagnola. Entrambe lotteranno per prendere il controllo del proprio destino. Segui le Anticipazioni della soap di un altro domani su Zon.it.

Anticipazioni Un altro domani: la puntata di oggi 27 Settembre

Nel presente: Julia e Sergio (Miguel Brocca) iniziano a organizzare la prima Giornata del Mobile, un’esposizione degli arredi di Julia per entrare in contatto con grossisti, distributori e proprietari di negozi di mobili. Vorrebbero organizzarla nell’albergo di Tirso, ma lui non si rende disponibile.