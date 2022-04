Il Paradiso delle Signore anticipazioni, i colpi di scena del finale di stagione

Gran finale con un’ultima puntata ricca di colpi di scena per Il Paradiso delle Signore Daily, la serie prodotta da Rai Fiction, Rai Com e Aurora Tv in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 15.55.

Il 29 aprile la seguitissima serie daily chiude la quarta stagione con ascolti importanti: una media di circa 2 milioni di telespettatori con punte di share che toccano il 21%. Su Rai Play, inoltre, Il Paradiso delle Signore Daily si conferma il titolo di fiction più visto nel periodo settembre 2021-aprile 2022 con 16,1 milioni di ore di visione (TTS) e 4,3 milioni di Legitimate Streams.

Il set del Paradiso delle Signore Daily riaprirà a maggio e la serie tornerà in onda nel prossimo autunno su Rai 1 con i nuovi episodi per continuare a raccontare sogni, aspirazioni, amori ed amicizie nell’Italia degli anni a cavallo tra il 1963 e il 1964.