Il Paradiso delle Signore anticipazioni, la puntata del 26 Aprile

Gemma scatenata vuole prendersi la rivincita contro Stefania. La terribile scoperta che, la causa della fine della sua relazione con Marco è dovuta all’intrusione della sua sorellastra la manda su tutte le furie.

La Zanatta non intende dimenticare il torto subito e ha ricattata la figlia di Ezio.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di oggi ci rivelano che Stefania, dopo la confessione a Irene di essere in grande difficoltà, deciderò di allontanarsi da Marco per salvare sua madre. Sarà una decisione necessaria e sofferta. La Cipriani riuscirà a tenere per sé questo segreto? O riconcorrerà la Moreau per informarla di quanto sta succedendo a sua figlia.

