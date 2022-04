Elon Musk firma accordo con Twitter: 44 milioni per acquistare il social

Pare che Twitter abbia ceduto alle avances del del patron di Tesla Elon Musk. L’imprenditore da 54,2 dollari ad azione starebbe per chiudere un affare da 44 miliardi. Dopo la transazione, Twitter diventerà una società privata interamente controllata dal Musk. “La libertà di parola è il fondamento di una democrazia sana e Twitter è la piazza della città digitale in cui si dibattono questioni vitali per il futuro dell’umanità” ha affermato Musk.

La trattativa è durata tutta la notte, per trovare un’intesa. Durante la notte infatti, lo stesso Musk ha twittato: “Spero che anche i miei peggiori critici rimangano su Twitter, perché questo è ciò che significa libertà di parola“. Il messaggio ha superato il milione di “like”.



“Voglio migliorare Twitter con nuove funzionalità, rendendo gli algoritmi open source per aumentare la fiducia, sconfiggendo i bot spam e autenticando tutti gli utenti“, ha dichiarato Elon Musk. La piattaforma “ha un enorme potenziale e non vedo l’ora di lavorare con l’azienda e la comunità di utenti per sbloccare questo potenziale” ha concluso il numero 1 di SpaceX.



Dunque si promette più libertà di parola, su una piattaforma in cui molti repubblicani sperano di poter ritrovare presto Donald Trump, cacciato dopo l’assalto al Congresso del 6 gennaio, e di poter contare su un nuovo alleato nella battaglia culturale lanciata in più Stati.

Al di là del pericolo conservatore, ci sono anche altre preoccupazioni sulla possibile presa di controllo di Twitter. C’è chi teme che, Musk renderà il social un ‘arena di odio‘. Altri invece sono convinti che la sua iniziativa non risolverà i problemi del social dei cinguettii. Musk, dal canto suono, si è limitato solo a dire che Twitter ha “bisogno di essere trasformata” e che dovrebbe basarsi su un algoritmo open-source.



Quale impatto avrà questa mossa sull’intera società di Twitter? C’è chi crede che Musk vorrà smantellare le politiche di moderazione dei contenuti e, soprattutto, di voler procedere con il delisting della società di fatto sottraendola ai riflettori pubblici e lasciando a Musk mano libera su come procedere.

Il parere su tale mossa arriva anche dalla Casa Bianca, in cui Biden si dice da tempo “preoccupato del potere delle piattaforme social sulla nostra vita quotidiana. Indipendentemente da chi possiede o gestisce Twitter”. Queste piattaforme devono rendere conto degli eventuali danni che creano”.

Intanto anche l’ex presidente degli Usa Donald Trump afferma che non tornerà su Twitter neanche con Musk come proprietario.