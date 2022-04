Anticipazioni Amici Serale: ecco la data di registrazione

Anticipazioni Amici Serale: la data di registrazione della prossima puntata sarà mercoledì e noi la seguiremo in diretta.

Sabato 23 aprile 2022, su Canale 5, è andata in onda la sesta puntata del serale di Amici 2022. Il talent, condotto da Maria De Filippi, ha visto confermati i tre giudici della scorsa edizione: Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto Di Savoia. Nella scorsa puntata ad abbandonare il talent è stato LDA.

Luca, una volta rientrato in casetta, fa una dedica a tutti i suoi compagni d’avventura:

“Siete stati una seconda famiglia tutti, vi porterò nel cuore tutta la mia vita, avete fatto migliorare Luca come persona, Sissi tu mi hai dato Alex sei stato come un fratello maggiore, sei stato speciale, Sere tu mi hai trasmesso una disciplina incredibile che mi servirà per tutta la vita, Dariè mi hai dato l’esempio che il fuoco non si deve mai spegnere, Gigi mi hai fatto imparare a perdere, mi hai fatto capire l’importanza di uno strumento, Miché tu mi hai dato il lavoro, ti vedo, vedo che righi dritto e un po’ me lo hai trasmesso, poi mi sono spento. Albe tu sei proprio un fratello che non pensavo di avere, tre parole che te le dico col cuore, ti voglio bene, proprio assai. Nunzio tu per me sei un fenomeno, te l’ho detto, mi hai trasmesso quella spocchia buona che non sempre ho avuto nella vita“.

