Il Paradiso delle Signore anticipazioni oggi, la puntata del 30 Marzo

Il Paradiso delle Signore anticipazioni oggi 30 Marzo Irene crede che dietro la scelta di Stefania di lasciare la redazione si nasconda un sentimento della ragazza per Marco.

Il piano di Dante prende forma, e Fiorenza lo appoggia in tutto e per tutto. Marcello non si presenta in Caffetteria, deluso dal comportamento di Salvo, che però riesce a spiegarsi con l’amico e socio. Umberto regala dei preziosi orecchini a Flora, che fraintende il gesto.

Flavia confessa a Ludovica che il marito Jean Paul l’ha lasciata e che la sua situazione finanziaria è drammatica. Marco è convinto che Stefania provi qualcosa per lui, ma lei nega.

