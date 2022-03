Dieta e dolci: come ridurre le calorie?

Se si vuole ritrovare la propria forma fisica, bisogna seguire una dieta, ma questo non vuol dire per forza fare grandi rinunce.

Ad esempio, per dieta si può intendere l’organizzare al meglio la preparazione dei pasti seguendo qualche accorgimento per limitare le calorie, magari scegliendo ingredienti più leggeri e meno ricchi di grassi e zuccheri.

Ad esempio, si può sostituire la panna con lo yogurt, scegliere prodotti a base di grassi vegetali piuttosto che animali e ridurre soprattutto il quantitativo di zucchero.

Ecco perché, se si è golosi, è possibile comunque mangiare dolci, anche se si vuole perdere qualche chilo. Meglio però limitarsi solo a un paio di volte alla settimana, magari consumando a colazione per avere energie e potranno poi bruciare le calorie extra durante la giornata.

Le calorie comunque sono solo uno dei fattori da tenere a mente quando si fa una dieta perché è molto importante la composizione dei cibi, ovvero il quantitativo di carboidrati, zuccheri e grassi presenti in ogni alimento.

Anche se si è a dieta, è importante seguire un’alimentazione bilanciata per avere sempre la giusta energia ed evitare eventuali carenze.

Dolci light, ecco quali sono e come prepararli

Si sa che quando ci si priva di troppe cose si finisce per desiderarle. Per questo, se si segue una dieta, è bene includere anche alimenti come i dessert capaci di dare soddisfazione al palato. Il tiramisù, ad esempio, che è uno dei dolci più apprezzati in assoluto, si può preparare riducendo grassi e calorie.

Infatti, il tiramisù light senza uova è molto semplice da cucinare e non essendoci uova può essere conservato anche qualche giorno in più. La presenza della panna rende la crema gustosa e leggera.

La crostata alla marmellata può essere un’ottima scelta per soddisfare la voglia di dolce e concedersi una pausa gustosa. Basta preparare questa torta scegliendo una pasta sfoglia light, con ridotto contenuto di grassi e farcendo la crostata con della confettura a bassa percentuale di zucchero o con marmellate 100% frutta, senza zuccheri aggiunti. In alternativa, al poso della marmellata, la torta può essere farcita con frutta fresca a pezzi.

Per preparare torte e ciambelle, invece, al posto del latte si può utilizzare semplicemente dell’acqua o del succo di frutta. In questo modo si otterrà un dolce leggero, gustoso e privo di lattosio, adatto anche a chi è intollerante a questo alimento.

Se invece si è alla ricerca di un dolce a basso contenuto di carboidrati, ideale per la nostra dieta, allora la torta caprese è la soluzione perfetta. Questo dolce, tipico di una delle isole più belle d’Italia, si prepara con farina di mandorle, cioccolato fondente, uova, cacao zucchero e acqua.

Inoltre, la caprese si presta a essere preparata anche senza aggiunta di burro, una scelta che permette di tagliare i grassi.

Se proprio si ha voglia di dolce, ma non si ha né tempo né voglia di mettersi ai fornelli, allora si potrà soddisfare il palato semplicemente con uno yogurt a cui si possono aggiungere pezzi di frutta fresca tagliata a pezzetti, cereali e scaglie di cioccolato, meglio se fondente perché povero di zuccheri.