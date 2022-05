Il Paradiso delle Signore anticipazioni oggi, la puntata del 5 Maggio

Per cercare di attirare i meridionali venuti a lavorare a Milano, Mori decide di organizza-

re la “Settimana del Sud”.

Vittorio Conti riesce a coinvolgere Teresa in un battage pubblicitario di grande successo. Mori intanto continua a corteggiare, con un secondo fine,

Andreina Mandelli. Nel frattempo zio Vincenzo esce dal carcere: Teresa deve tornare in Sicilia con il padre,

che però la lascia libera di scegliere il proprio futuro.

Non ci resta che darvi appuntamento alle 15,55 sempre su Rai Uno.