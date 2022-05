Oroscopo Branko di oggi Giovedì 5 Maggio 2022: Scorpione passionale

Se sarete aperti, disponibili e radiosi riuscirete ad ottenere molto. Non dimenticate mai che qualche volta siete stati sfruttati.

Se c’è paura di non farcela, nascondetela. Giove vi da fortuna quando volete.

Venere in Ariete è la regina degli incontri e aiuta a incontrare persone speciali ed eccitanti.

Venere non è sempre pronta ad accendere luci nei rapporti più duraturi ma vi aiuta ad allargare il raggio degli interessi e delle azioni.

Non è il caso di firmare ancora cose importanti.

Venere e Luna: le due donne dello zodiaco che non si amano.

Soldi da parte ne avete in grande quantità. Dedicatevi al rinnovamento.

Amici del Capricorno, nel matrimonio non sempre c’è una perfetta intesa.

Acquario

Luna in Cancro buona per un viaggio in posti di mare o comunque vicini all’acqua.