Europa League, le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-West Ham

Tutto pronto per la semifinale di ritorno di Europa League (qui la corsa delle italiane per la prossima stagione) tra Eintracht Francoforte e West Ham. Si parte dal 2-1 dell’andata a favore dei tedeschi, risultato che gli permettere di guardare con un cauto ottimismo alla finale di Siviglia. Nonostante un periodo di forma non esaltante, reduce da tre sconfitte consecutive, la squadra di Moyes ha tutte le carte in regola per credere nell’impresa.

Eintracht Francoforte-West Ham: ecco come arrivano le due squadre

QUI EINTRACHT FRANCOFORTE – La stagione dei tedeschi è completamente a due facce: deludente in campionato ed esaltante in Europa. Dopo aver eliminato a sorpresa il Barcellona, la squadra di Oliver Glasner è completamente proiettata alla finale del Ramón Sánchez Pizjuán che potrebbe regalargli un’insperata qualificazione in Champions. Per questo motivo il tecnico austriaco schiererà la migliore formazione possibile. D’avanti a Trapp difesa a tre composta da Tuta, Hiteregger e Ndicka. Centrocampo a quattro con Knauff e Kostic sugli esterni mentre Rode e Jakic si muoveranno sulla mediana. Sulla trequarti Lindstrom e Kamada supporteranno l’unica punta Borré.

QUI WEST HAM – Se a Francoforte si respira un’aria di missione (quasi) compiuta, in quel di Londra, sponda West Ham, l’aria è decisamente più pesante. La squadra di Moyes non vive di certo il suo miglior periodo sia dal punto di vista fisico che di risultati con le tre sconfitte consecutive che pesano, e non poco, sulla testa di tutto l’ambiente. L’occasione, però, è troppo ghiotta per non crederci fino alla fine anche perchè il gol di Antonio all’andata lascia tutto decisamente in bilico. Modulo speculare ai quello dei tedeschi con Fabianski tra i pali protetto da Johnson, Dawson e Cresswell. Sugli esterni spazio a Coufal e Masuaku con Noble e Soucek in mediana. Antonio conservatissimo al centro dell’attacco con Lanzini e Fornals pronti ad imbeccarlo dalla trequarti.

Europa League, le probabili formazioni

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp, Tuta, Hinteregger, Ndicka; Knauff, Rode, Jakic, Kostic; Kamada, Lindstrom; Borré. All. Oliver Glasner

West Ham (3-4-2-1): Fabianski, Johnson, Dawson, Cresswell; Coufal, Soucek, Noble, Masuaku; Fornals, Lanzini; Antonio. All. David Moyes