Masters 1000 Madrid, Sinner vince e fa 100: i risultati e programma ottavi

Jannik Sinner raggiunge Lorenzo Musetti tra i migliori 16 del Masters 1000 Madrid: l’altoatesino supera agevolmente Alex De Minaur con il punteggio di 6-4 6-1 al termine di un match sempre comandato e portato a termine senza patemi.

Per il 20enne azzurro si tratta della 100.ma vittoria in carriera ATP dopo 3 anni di attività. Ora troverà davanti a sé Felix Auger Aliassime per un posto nei quarti di finale.

Jannik bestia nera di De Minaur

Nonostante un finale di parziale al cardiopalma, Sinner se lo aggiudica per 6 giochi a 4, sfruttando anche qualche indecisione di troppo da parte di De Minaur, bravo per due volte a recuperare un break ma poi sciupone nel momento cruciale del parziale. L’unico momento di difficoltà per l’azzurro arriva proprio nel finale ma riesce fortunatamente a portarlo a casa.

Gli errori destabilizzano l’australiano, il quale, dopo un equilibrio iniziale, nel secondo set cede di schianto e perde ben 5 game consecutivi con due break senza diritto di replica. Sinner è impeccabile e cinico, sfrutta al massimo le occasioni concesse dal suo avversario e chiude al secondo match point sul 6-1 in poco più di un’ora, prendendosi la qualificazione.

Per De Minaur si tratta della quarta sconfitta consecutiva contro Jannik Sinner: prima del match di Madrid, l’altoatesino si era imposto anche nella Finale NextGen nel 2019, a Sofia nel 2020 e agli Australian Open nella recente edizione. Ora sarà grande sfida con Auger Aliassime per entrare nei quarti: qui ci sarà il vincente della sfida tra Musetti e Zverev. Il sogno è quello di un derby tutto italiano.

I risultati di giornata

Questi i risultati del mercoledì al Masters 1000 Madrid:

Evans b. Bautista 6-3 5-7 7-6

Lajovic b. Ruud 7-6 2-6 6-4

Zverev b. Cilic 4-6 6-4 6-4

Norrie b. Isner 6-4 6-7 6-4

Nadal b. Kecmanovic 6-1 7-6

Hurkacz b. Davidovich-Fokina 6-4 4-6 7-6

Goffin b. Van de Zandschulp 6-4 6-2

Dimitrov b. Schwartzman 6-0 6-3

MUSETTI b. Korda 6-4 6-3

SINNER b. De Minaur 6-4 6-1

Auger Aliassime b. Garin 6-3 6-0

Tsitsipas b. Pouille 6-3 6-4

Il programma degli ottavi

Questo invece il programma della giornata di giovedì che vedrà la disputa del 3° turno del Masters 1000 di Madrid:

Djokovic-Murray

Rublev-Evans

Hurkacz-Lajovic

MUSETTI-Zverev (non prima delle 15:30)

Nadal-Goffin

Dimitrov-Tsitsipas

Auger Aliassime-SINNER (non prima delle 17:30)

Norrie-Alcaraz