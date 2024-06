Il Presidente del Forum dei giovani di Baronissi, Vitale: “Chiarimenti sul Forum dei Giovani e la mia candidatura al Consiglio Comunale”

di Redazione ZON

“Negli ultimi giorni, il Forum dei Giovani è stato al centro della discussione politica tra i candidati. Ritengo opportuno fornire alcune precisazioni. Ho avuto l’onore di rappresentare il Forum dei Giovani per cinque anni, un’istituzione il cui obiettivo primario è promuovere la partecipazione democratica alla vita pubblica. Le attività svolte mirano a coinvolgere tutti i giovani, indipendentemente dalle loro idee politiche, valorizzando la diversità di opinioni come espressione del pluralismo. Durante il mio mandato, insieme al direttivo e ai membri dell’assemblea, abbiamo portato avanti numerose iniziative, tra cui: Visite istituzionali, l’ultima delle quali alla Camera dei Deputati a Febbraio 2024; Eventi pubblici dedicati ai giovani; Corsi di formazione professionale; La creazione di una web radio; La rappresentanza del Forum a livello provinciale dal 2019 fino a pochi mesi fa. Quest’anno, essendo candidato al Consiglio Comunale, ho scelto di astenermi da qualsiasi decisione presa dai consiglieri del direttivo che rappresento. Sono profondamente amareggiato dalle insinuazioni di qualcuno secondo cui i giovani coinvolti in questa realtà sarebbero stati manipolati in qualche modo dalla mia candidatura alle prossime elezioni amministrative. In riferimento a questo, ritengo importante sottolineare che, fino a poco tempo fa, il Forum e il nostro operato sono sempre stati elogiati da tutti i candidati.

Il mio intento non è attaccare nessuno, ma solo fornire una spiegazione e consigliare, a chi ha sollevato dubbi sulla trasparenza del Forum, di cercare un dialogo con esso, evitando di strumentalizzare questa istituzione per fini personali. È mio dovere tutelare il lavoro e il tempo investito dai ragazzi, con l’unico interesse di mantenerli al di fuori di questa campagna elettorale”. A dirlo è il Presidente del Forum dei giovani di Baronissi Luigi Vitale.