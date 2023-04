Il telescopio Webb ci regala una nuova foto di Urano

di Giusy Curcio

Dopo l’immagine di Nettuno fatta nel 2022, il telescopio Webb ci regala un altro meraviglioso scatto di Urano e dei suoi 13 anelli. Il telescopio ha individuato i quasi invisibili anelli che altri strumenti non avevano nemmeno percepito come la navicella spaziale Voyager 2 mentre sorvolava il pianeta nel 1986 e l’Osservatorio Keck con ottica adattiva avanzata.

Nell’immagine diffusa, sul lato destro del pianeta c’è un’area di illuminamento al polo rivolto verso il Sole, nota come cappuccio polare. Questo è una caratteristica unica per Urano – sembra apparire quando il polo entra nella luce solare diretta in estate e svanisce in autunno. Webb ha rivelato un aspetto sorprendente del cappuccio polare: un sottile illuminamento migliorato al centro.

Al bordo del cappuccio polare si trova una nuvola luminosa e alcune caratteristiche estese più deboli appena oltre il bordo del cappuccio, e una seconda nuvola molto luminosa si vede al lato sinistro del pianeta.

Il pianeta ha anche 13 anelli conosciuti, di cui 11 sono visibili nell’immagine del telescopio Webb. Alcuni sono così luminosi da risultare quasi fusi in un unico grande anello. I ricercatori si aspettano che le future osservazioni di Urano compiute da Webb rivelino anche i due anelli più esterni e deboli, che sono stati scoperti nel 2007 grazie al telescopio Hubble della Nasa.