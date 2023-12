IlluminiAMO Salerno, mercoledì il concerto del CoroPop

di Redazione ZON

Al fascio di luce che raccorda tutti i quartieri della città, anche quest’anno, si aggiunge la musica. IlluminiAMO Salerno, quarta edizione dell’appuntamento natalizio messo in piedi in pandemia da Pippo Pelo, ripropone la magia del concerto sui ballatoi di via Velia.



Mercoledì 20 dicembre alle 18 il CoroPop di Salerno del Maestro Ciro Caravano canta il Natale a cappella. Il gruppo eseguirà una serie dei più famosi brani pop, alcune tra le più belle canzoni di questo periodo e, per la prima volta, canterà un brano speciale dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne.

Il direttore, il Maestro Ciro Caravano, noto al pubblico come uno dei cantanti e arrangiatore del gruppo vocale Neri per Caso, reduci dallo straordinario successo nella trasmissione Gialappashow su Sky e Tv8 e di un fitto calendario di concerti in tutta Italia, non rinuncia anche quest’anno a quello che ormai è un appuntamento fisso per il Coro, appoggiando in pieno le cause che la manifestazione sostiene.

Al fianco del Direttore Artistico, a guidare la formazione musicale, la Vice Maestro Lucia Sacco e Taisa Fonseca Demarchi, Presidente dell’Associazione Culturale Astronomia Corale